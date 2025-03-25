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07:36, 25 марта 2025Мир

В США рассказали об ожидании позитивного заявления после переговоров с Россией

Reuters: США ждут позитивного совместного заявления по итогам переговоров с РФ
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Freddie Everett / Us State / Global Look Press

Переговоры делегаций России и США в Саудовской Аравии прошли очень хорошо, Вашингтон ожидает позитивного совместного заявления. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

«Переговоры делегаций США с Россией и Украиной в Эр-Рияде идут очень хорошо. Ожидается позитивное заявление», — рассказал собеседник агентства.

Совместное заявление Москвы и Вашингтона по Украине планируется озвучить 25 марта. Более подробные детали диалога двух делегаций остаются неизвестными.

Ранее стало известно, что переговоры России и США в Эр-Рияде завершились. Делегация РФ покинула место переговоров. Отмечается, что диалог продлился более 12 часов.

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