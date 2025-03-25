В США рассказали об ожидании позитивного заявления после переговоров с Россией

Reuters: США ждут позитивного совместного заявления по итогам переговоров с РФ

Переговоры делегаций России и США в Саудовской Аравии прошли очень хорошо, Вашингтон ожидает позитивного совместного заявления. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

«Переговоры делегаций США с Россией и Украиной в Эр-Рияде идут очень хорошо. Ожидается позитивное заявление», — рассказал собеседник агентства.

Совместное заявление Москвы и Вашингтона по Украине планируется озвучить 25 марта. Более подробные детали диалога двух делегаций остаются неизвестными.

Ранее стало известно, что переговоры России и США в Эр-Рияде завершились. Делегация РФ покинула место переговоров. Отмечается, что диалог продлился более 12 часов.