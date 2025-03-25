Обвиненный во взятках бывший военком из российского города сбежал из-под ареста на СВО

Экс-военком Хусиянов из Нижнего Новгорода сбежал из-под домашнего ареста

Бывший военком Советского и Нижегородского районов Нижнего Новгорода Анвяр Хусиянов, обвиняемый во взяточничестве, сбежал из-под домашнего ареста, подписав контракт на службу в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

17 марта он не явился на судебное заседание. Адвокаты заявили, что четыре дня назад Хусиянов подписал контракт с волгоградским военкоматом и уехал в добровольческий отряд. Суд приостановил производство по коррупционному делу и объявил Хусиянова в розыск.

Хусиянова задержали в сентябре 2024 года. По версии следствия, он брал деньги с призывников, освобождая их от призыва на службу. Хусиянова отправили в СИЗО, но позже ему смягчили меру пресечения из-за проблем со здоровьем и из-под стражи перевели под домашний арест.

24 февраля сообщалось, что в Иркутской области следователи задержали военного комиссара Тайшета, Тайшетского и Чунского районов по подозрению в получении взяток от уклонистов.