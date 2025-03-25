Оценена вероятность северного сияния в Москве

Ученый Богачев: Вероятность полярных сияний в Москве составляет 10 %

Вероятность возникновения полярных сияний в небе над Москвой после ожидаемой магнитной бури составляет 10 процентов. Таким прогнозом с агентством «Москва» поделился профессор Института космических исследований Российской академии наук, доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

Обстановка и время для формирования северных сияний в настоящее время благоприятные. Однако вероятность сияний низкая, поскольку предстоящая магнитная буря ожидается слабой мощности, оценил эксперт.

Ранее ученый Сергей Богачев сообщил, что магнитная буря слабого уровня G2 ожидается на Земле к вечеру во вторник, 25 марта. Причиной возмущений магнитного поля станет рост скорости солнечного ветра из корональной дыры.