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16:03, 25 марта 2025Экономика

Оценена вероятность северного сияния в Москве

Ученый Богачев: Вероятность полярных сияний в Москве составляет 10 %
Мария Черкасова
СюжетБуря в Москве

Фото: George Zakharchuk / Russian Look / Globallookpress.com

Вероятность возникновения полярных сияний в небе над Москвой после ожидаемой магнитной бури составляет 10 процентов. Таким прогнозом с агентством «Москва» поделился профессор Института космических исследований Российской академии наук, доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

Обстановка и время для формирования северных сияний в настоящее время благоприятные. Однако вероятность сияний низкая, поскольку предстоящая магнитная буря ожидается слабой мощности, оценил эксперт.

Ранее ученый Сергей Богачев сообщил, что магнитная буря слабого уровня G2 ожидается на Земле к вечеру во вторник, 25 марта. Причиной возмущений магнитного поля станет рост скорости солнечного ветра из корональной дыры.

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