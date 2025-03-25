Пилоты летевшего в Россию самолета заметили НЛО в небе

Aviaincident: Пилоты Azerbaijan Airlines заметили НЛО в небе над Россией

Пилоты авиакомпании Azerbaijan Airlines заметили неопознанный летающий объект (НЛО) в небе над Россией. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 24 марта, на борту лайнера, летевшего из Баку в Москву. Экипаж доложил о наблюдении НЛО на эшелоне 360, к юго-востоку от российской столицы.

По данным источника, было проведено оповещение, но органы противовоздушной обороны (ПВО) отметку не наблюдали. Посадка самолета прошла благополучно.

15 марта пилоты самолета другой авиакомпании, Belavia, увидели НЛО в небе над Москвой. Пассажирский Embraer E-Jet выполнял рейс из Минска.

