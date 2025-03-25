Популярный американский комик отреагировал на обвинения в сексуальных домогательствах

People: Комик Джо Гатто отверг обвинения в домогательствах к двум девушкам

Популярный американский комик и звезда реалити-шоу «Непрактичные шутники» (Impractical Jokers) Джо Гатто отверг обвинения в сексуальных домогательствах, которые ему предъявили две девушки. О его реакции сообщает издание People.

«Любой, кто меня хоть немного знает, прекрасно знает, что я бы ни на кого не напал», — заявил Гатто. По словам комика, после обвинений он намерен взять паузу в публичной деятельности, чтобы сосредоточиться на себе.

С обвинениями в адрес Гатто 20 марта выступила пользовательница TikTok с ником joozyb. По словам девушки, когда ей было 19 лет, комик пригласил ее к себе в отель, в котором «кое-что произошло».

Несколько дней спустя бывшая сотрудница Гатто выступила с аналогичным заявлением. Женщина сообщила, что, когда она начинала работать у комика, его бывшие сотрудницы предупредили, что Гатто флиртует, рассказывает неприличные шутки и распускает руки. Позднее женщина сама столкнулась с таким поведением комика: он трогал ее, просил сделать ему массаж спины, а также однажды пригласил обниматься с ним в его номере.

Ранее стало известно, что неизвестный расправился с филиппинским стендап-комиком Голдениром Дагалем. Перед нападением Дагаль получал угрозы.