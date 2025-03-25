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16:25, 25 марта 2025Бывший СССР

Назван признак дефицита техники в ВСУ

ВСУ столкнулись с серьезным дефицитом САУ и ускоренно вводят технику в строй
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с серьезным дефицитом самоходных артиллерийских установок (САУ), о чем свидетельствует экстренный ввод в строй любой доступной техники. Такой признак истощения запасов украинских войск назвали авторы Telegram-канала «Военная хроника».

«Судя по всему, ВСУ столкнулись с серьезным дефицитом самоходной артиллерии, что вынуждает их ускоренно вводить в строй любую доступную технику. Так, 13-я бригада "Хартия" на харьковском направлении всего за два месяца ускоренно развернула на фронте чешские САУ "Дита", полученные в январе 2025 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такой шаг со стороны украинского командования отражает не только нехватку артиллерии, но и высокие темпы ее потерь. По данным канала, ВСУ активно используют колесные артиллерийские системы, однако вынужденное развертывание такой техники без должного освоения сокращает их ресурс, а российские удары по тыловым позициям и беспилотники приводят к быстрому расходу новейших поставок.

Ранее издание Financial Times сообщило, что главной проблемой Киева является дефицит военных, а не оружия. При этом западные чиновники отмечают, что на Украине очень сложно выполнить цели по набору военнослужащих.

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