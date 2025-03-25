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19:56, 25 марта 2025Интернет и СМИ

Проживший несколько лет в Германии блогер назвал минусы страны

Живший в Германии белорусский блогер Ключник признался, что боялся штрафов
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Известный белорусский блогер Вадим Ключник, несколько лет проживший в Германии, назвал минусы страны. На эту тему он высказался в беседе с российским блогером Юрием Дудем (внесен Минюстом в реестр иноагентов), видео вышло на YouTube.

По словам блогера, недостатком Германии для него стало отсутствие необходимых условий для фрилансеров. Ключник отметил, что фрилансеры в этой стране платят большие налоги и оплачивают медицинскую страховку. «Ты все платишь сам», — добавил он.

Кроме того, блогер пожаловался на огромное количество правил в Германии. «Шуметь нельзя вообще никак. Даже иногда пылесос нельзя включать в воскресенье. Если шумно, то на тебя могут пожаловаться», — привел он одно из таких правил. Ключник признался, что в Германии он постоянно боялся получить штраф за какой-либо проступок и находился в напряжении.

При этом он отнес к плюсам Германии стабильность, удобное для путешествий географическое положение и возможность легко найти работу с хорошей зарплатой.

Ранее популярная российская блогерша Ксения Хоффман (настоящая фамилия — Бондарева) назвала минусом Германии высокую стоимость жизни. Она пояснила, что поддерживать в Европе тот уровень жизни, к которому она привыкла дома, выходит в три раза дороже.

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