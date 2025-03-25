Путин оценил навыки мобилизованных россиян в зоне СВО

Путин: Мобилизованные в зоне СВО воюют на равных с профессиональными военными

Мобилизованные в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине воюют на равных с профессиональными военными. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

Оценивая навыки мобилизованных россиян на фронте, Путин отметил, что многие из них стали «реально профессиональными военными». «Их уже никто не называет "мобиками" и так далее. Они полноценные боевые единицы», — обозначил президент.

По его словам, мобилизованные на сегодняшний день работают как профессионалы рядом со своими боевыми товарищами из профессиональных воинских коллективов — десантно-штурмовых подразделений, морской пехоты, беспилотной авиации, артиллерии и других.

Ранее Путин заявил, что Минобороны изучает вопрос о ротации военных, первыми ушедших на фронт. Он уточнил, что все будет зависеть от реалий на земле в зоне СВО.