Путин пообещал восстановить все разрушенное в Курской области

Президент Путин: Разрушенное в Курской области будет восстановлено

Все разрушенное в Курской области будет восстановлено. С таким обещанием выступил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

Глава государства заявил об этом во время заседания совета по культуре и искусстве, которое прошло в режиме видеоконференции.

«Уверен, что мы все восстановим. На это будут выделены все необходимые средства», — сказал президент, добавив, что власти не оставят без внимания курян.

В декабре 2024 года Путин также заявлял, что разрушенные в результате боевых действий населенные пункты в Курской области обязательно восстановят. Глава государства пообещал, что армия России выбьет противника с территории России, после чего можно будет оценивать ущерб и приступать к восстановительным работам.