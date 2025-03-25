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09:34, 25 марта 2025Бывший СССР

Рада отказалась рассматривать закон о применении дронов против протестующих

Рада сняла с повестки дня законопроект о применении БПЛА против протестующих
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Верховная Рада сняла с повестки дня законопроект о расширении полномочий Национальной гвардии Украины, позволяющий применять против протестующих огнестрельное оружие и беспилотники. Об этом сообщает «Украинская правда».

«Верховная Рада сняла с повестки дня законопроект №10311, который позволяет Нацгвардии применять огнестрельное оружие и слезоточивый газ против гражданских во время массовых беспорядков», — говорится в материале.

По словам главы украинской общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталия Шабунина, Министерство внутренних дел Украины не смогло ответить на критику законопроекта о применении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) против протестующих.

Он отметил, что МВД не смогло объяснить, как борьба с протестами помогает в противодействии диверсионно-разведывательным группам, что было официальным обоснованием необходимости принятия документа.

21 марта комитет Верховной Рады по правоохранительной деятельности одобрил законопроект, разрешающий Нацгвардии Украины применять против протестующих огнестрельное оружие и беспилотники. После этого его должны были рассмотреть депутаты парламента.

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