Раскрыта судьба вызвавшей недовольство Трампа картины

Вызвавший недовольство Трампа портрет в Капитолии штата Колорадо уберут

Вызвавший недовольство президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа портрет уберут из здания Капитолия Колорадо. Судьбу картины раскрыло агентство Associated Press.

«Демократы из палаты представителей заявили, что портрет маслом будет убран по запросу руководства республиканской фракции», — уточняется в публикации.

Трамп счел, что его изображение было сильно «искажено». Он раскритиковал автора произведения Сару Бордман, а также заявил, что «она, должно быть, утратила свой талант с возрастом».

Ранее спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф рассказал, что президент России Владимир Путин передал Трампу портрет американского лидера от ведущего российского художника. Уиткофф подчеркнул, что Трамп был «по-настоящему тронут» подарком.