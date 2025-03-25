Раскрыто число задержанных лидеров и участников ОПГ в российском регионе за 2024 год

В Свердловской области полиция задержала более 300 лидеров и участников ОПГ

В Свердловской области за 2024 год полиция задержала более 300 лидеров и участников организованных преступных группировок (ОПГ). Об этом заявил начальник регионального ГУ МВД генерал-лейтенант Александр Мешков, пишет URA.RU.

По его словам, за 2024 год следователи смогли доказать причастность ОПГ к совершению 1058 преступлений. В результате к уголовной ответственности привлекли 367 лидеров и участников ОПГ. Среди них 37 осужденных входили в этнические группировки, отметил Мешков.

Ранее Курчатовский районный суд Челябинска вынес приговор в отношении членов ликвидированной ФСБ группировки оружейников. Межрегиональная ОПГ действовала на территориях Челябинска, Москвы, Свердловской, Тюменской и Курганской областей.