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16:23, 25 марта 2025Силовые структуры

Раскрыто число задержанных лидеров и участников ОПГ в российском регионе за 2024 год

В Свердловской области полиция задержала более 300 лидеров и участников ОПГ
Варвара Митина (редактор)

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

В Свердловской области за 2024 год полиция задержала более 300 лидеров и участников организованных преступных группировок (ОПГ). Об этом заявил начальник регионального ГУ МВД генерал-лейтенант Александр Мешков, пишет URA.RU.

По его словам, за 2024 год следователи смогли доказать причастность ОПГ к совершению 1058 преступлений. В результате к уголовной ответственности привлекли 367 лидеров и участников ОПГ. Среди них 37 осужденных входили в этнические группировки, отметил Мешков.

Ранее Курчатовский районный суд Челябинска вынес приговор в отношении членов ликвидированной ФСБ группировки оружейников. Межрегиональная ОПГ действовала на территориях Челябинска, Москвы, Свердловской, Тюменской и Курганской областей.

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