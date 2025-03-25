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12:40, 25 марта 2025Россия

Раскрыты новые подробности боев в Курской области

Минобороны: ВС России ударили по бригаде президента ВСУ в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска нанесли поражение бригаде президента Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

В министерстве добавили, что Вооруженные силы (ВС) России также ударили по механизированной, трем десантно-штурмовым бригадам, бригаде морской пехоты, и бригаде территориальной обороны украинских войск. Бои проходили в районах населенных пунктов Горналь, Гуево, Олешня и Гоголевка.

Военнослужащим России также удалось отразить три контратаки противника. «Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что российские военные могут освободить Курскую область уже до конца текущей недели.

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