Разъяренный носорог попытался на бегу перевернуть джип с туристами и попал на видео

Daily Mail: В Индии носорог попытался перевернуть джип с туристами

В Индии разъяренный носорог попытался на бегу перевернуть джип с туристами и попал на видео. Кадры публикует Daily Mail.

Инцидент произошел в национальном парке Манас в штате Ассам в воскресенье, 23 марта. На кадрах видно, как дикое животное мчится за двумя автомобилями, а туристы кричат от страха. Вскоре носорогу удалось нагнать одну из машин, он попытался перевернуть ее, но безуспешно. Затем водители оторвались от погони.

В результате джип получил легкие повреждения. Администрация парка пытается выяснить, что вызвало агрессию со стороны животного.

Ранее в Индии леопард попытался забраться в туристический автобус через окно и попал на видео. Запись сделана в национальном парке Баннергхатта в штате Карнатака.

