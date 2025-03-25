Рогов предрек проблемы со снабжением ВСУ после взятия одного из сел в Запорожской области

Рогов: Взятие Малых Щербаков в Запорожской области нарушит снабжение ВСУ

Взятие российскими войсками села Малые Щербаки в Запорожской области нарушит снабжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на западе региона. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, передает ТАСС.

По его словам, переход населенного пункта под контроль бойцов армии России перерезает прямую дорогу между Ореховом и Степногорском. Политик отметил, что из-за этого логистика украинских военных будет осложнена.

«Освобождение Малых Щербаков позволяет окончательно перерезать главный логистический путь ВСУ между степногорским и ореховским участками запорожского фронта. Тем самым увеличивается плечо снабжения, ВСУ будут медленнее перекидывать между этими участками личный состав, оружие и боеприпасы, к их маршруту добавится несколько десятков километров и минут», — рассказал Рогов.

Минобороны России сообщило о взятии Малых Щербаков 25 марта. Как уточнили в ведомстве, село заняли подразделения группировки войск «Днепр»