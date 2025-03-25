Минобороны России: Группировка войск «Запад» взяла под контроль Мирное в ДНР

Бойцы группировки войск «Запад» взяли под контроль населенный пункт Мирное в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, в боях на этом направлении российскими войсками были уничтожены два бронемашины, три автомобиля и танк, а также два артиллерийских орудия западного производства. В боестолкновениях с российскими войсками Вооруженные силы Украины потеряли более 250 бойцов.

Бои за Мирное продолжались с 21 февраля.

Также сегодня, 25 марта, сообщалось, что российские военные взяли под контроль село Малые Щербаки в Запорожской области.