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15:16, 25 марта 2025Россия

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в ДНР

Минобороны России: Группировка войск «Запад» взяла под контроль Мирное в ДНР
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Бойцы группировки войск «Запад» взяли под контроль населенный пункт Мирное в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, в боях на этом направлении российскими войсками были уничтожены два бронемашины, три автомобиля и танк, а также два артиллерийских орудия западного производства. В боестолкновениях с российскими войсками Вооруженные силы Украины потеряли более 250 бойцов.

Бои за Мирное продолжались с 21 февраля.

Также сегодня, 25 марта, сообщалось, что российские военные взяли под контроль село Малые Щербаки в Запорожской области.

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