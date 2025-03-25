Россиянам назвали главных врагов хорошего сна

Сомнолог Полуэктов назвал стресс и стремление все успеть врагами хорошего сна

Врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов назвал трех главных врагов хорошего сна. Их доктор перечислил изданию aif.ru.

По словам Полуэктова, врагами хорошего сна можно считать урбанизацию и мультизадачность, из-за которой человек стремится все успеть. После изобретения электричества люди перестали зависеть от дневного света, а после изобретения смартфонов ситуация со сном лишь ухудшилась, считает врач.

«Эти устройства светят нам в глаза вредным синим светом, из-за чего наш мозг воспринимает самую темную ночь как яркий день, и вместо сонливости насылает на нас искусственную и неуместную в поздний час бодрость», — объяснил сомнолог. Кроме того, синий свет гаджетов мешает выработке гормона мелатонина, поэтому, если пользоваться ими перед сном, заснуть будет сложнее, а сон будет беспокойным и поверхностным, добавил он.

Еще одним врагом качественного сна Полуэктов назвал стресс, особенно вызванный работой. Из-за него люди не могут избавиться от тревожных мыслей, мешающих уснуть даже при сильной усталости, из-за чего у них возникает переутомление.

Ранее сомнолог Роман Бузунов заявил, что бессонница приобрела характер пандемии. По его словам, почти 90 процентов проблем со сном объясняются стрессом.

