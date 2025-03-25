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07:36, 25 марта 2025Путешествия

Российская тревел-блогерша раскрыла истинное мнение мексиканцев о русских

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Gustavo Graf / Reuters

Российская тревел-блогерша Марина Ершова раскрыла истинное мнение мексиканцев о русских. Своей историей она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По ее словам, жители Мексики верят во многие стереотипы о россиянах. К примеру, они удивляются, узнав, что блогерша не пьет, а также спрашивают, можно ли встретить на улицах городов медведей. Кроме того, мексиканцы думают, что русские слишком серьезные и не умеют улыбаться.

Ранее эта же тревел-блогерша рассказала об особенностях мексиканской кухни. По ее словам, там подают блюда из того, что «вчера ползало по дереву, прыгало по траве или даже кусалось».

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