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08:36, 25 марта 2025Россия

Российские военные спасли пролежавшего восемь дней под завалами бойца ВСУ

RT: В Курской области спасли пролежавшего восемь дней под завалами бойца ВСУ
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные спасли бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), пролежавшего восемь дней под завалами в Курской области. Об этом стало известно RT.

По данным телеканала, украинского солдата взяли в плен бойцы 30-го мотострелкового полка Вооруженных сил России.

Украинец пояснил, что отправился в Курскую область на ротацию в начале марта. По его информации, почти все его сослуживцы были уничтожены ударами российской армии.

Также пленный отметил, что перед отправкой в зону боевых действий обучался в Великобритании. Он объяснил, что инструктаж проводили 20-летние канадские военные, у которых не было опыта.

До этого сообщалось, что российские военнослужащие начали выбивать подразделения ВСУ у погранперехода под Суджей в Курской области. 24 марта сразу несколько Telegram-каналов заявили о боях вблизи таможенного пункта «Суджа» на границе с Сумской областью Украины.

ЖЗЛ
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