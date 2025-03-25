RT: В Курской области спасли пролежавшего восемь дней под завалами бойца ВСУ

Российские военные спасли бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), пролежавшего восемь дней под завалами в Курской области. Об этом стало известно RT.

По данным телеканала, украинского солдата взяли в плен бойцы 30-го мотострелкового полка Вооруженных сил России.

Украинец пояснил, что отправился в Курскую область на ротацию в начале марта. По его информации, почти все его сослуживцы были уничтожены ударами российской армии.

Также пленный отметил, что перед отправкой в зону боевых действий обучался в Великобритании. Он объяснил, что инструктаж проводили 20-летние канадские военные, у которых не было опыта.

До этого сообщалось, что российские военнослужащие начали выбивать подразделения ВСУ у погранперехода под Суджей в Курской области. 24 марта сразу несколько Telegram-каналов заявили о боях вблизи таможенного пункта «Суджа» на границе с Сумской областью Украины.