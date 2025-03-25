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17:35, 25 марта 2025Из жизни

Шипящего аллигатора обнаружили во время уборки номера после отъезда постояльца

В США постоялец потерял в номере мотеля метрового аллигатора и уехал без него
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Gaetano Cessati / Unsplash

В США постоялец отеля оставил в номере метрового аллигатора и уехал. Об этом пишет Daily Mirror.

Племянник управляющего мотеля Pine River в Чебойгане, штат Мичиган, пережил шок, когда отправился убирать один из номеров. Осматривая комнату, он заглянул под кровать и обнаружили там шипящего метрового аллигатора. Позже выяснилось, что его привез недавний постоялец, коллекционер экзотических животных. Мужчина не мог найти рептилию перед выездом и решил, что Уолли сбежал через окно. Потерянный хозяином аллигатор тем временем устроился на ковре, чтобы поспать.

Гэри Бейтс, управляющий мотелем, сказал, что Уолли был очень дружелюбным. «Он был очень дружелюбным аллигатором, так что я не испугался по-настоящему. Он позволил полицейским задержать его и все такое, я имею в виду, это был настоящий дружелюбный аллигатор», — сказал Бейтс. По его словам, вместо того, чтобы кусаться, Уолли шипел, чтобы показать недовольство.

Обнаружив Уолли, Бейтс и его племянник вызвали полицию и постояльца. «Он думал, что аллигатор сбежал. Он искал его, но не смог найти. Но его нельзя не заметить. Он около метра в длину», — объяснил Бейтс. Уолли был возвращен владельцу. «Персонал мотеля Pine River был очень любезен и позволил Уолли остаться в номере, пока за ним не приедет владелец», — говорится в пресс-релизе офиса шерифа округа Чебойган. По словам шерифа, никаких обвинений предъявлено не было, однако мужчине пришлось заплатить за дополнительную ночь, которую Уолли провел в мотеле.

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Ранее сообщалось, что в США аллигатор пробрался на кухню в жилой дом и ушел без зубов. Его поймали и отвезли на ферму аллигаторов.

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