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16:42, 25 марта 2025Экономика

Сроки падения цен на кофе предсказали

«Известия»: Цены на кофе могут пойти вниз ближе к осени 2025 года
Кирилл Луцюк

Фото: Unsplash

Одной из причин возможного снижения цен на кофе станет охлаждение мирового спроса. Такой прогноз сделал глава «Росчайкофе» Рамаз Чантурия. Его процитировали «Известия».

Он обратил внимание, что за последний год кофе сорта арабика вырос в цене со 150–170 до 380 центов за фунт. Месяц назад его стоимость дошла до 420. Что касается робусты, то если прежде она стоила около двух тысяч долларов, то ныне уже пять с половиной тысяч за тонну. Причины такой динамики эксперт видит в выросшем потреблении кофе в Юго-Восточной Азии, за которым производство не успевает. Как следствие, климатические проблемы в таких странах — производителях кофейных зерен, как Бразилия или Вьетнам, серьезно сказываются на ценах.

Однако к осени, как полагает Чантурия, есть шанс на стабилизацию кофейных цен. Спрос уже начал остывать, и если к сентябрю ситуация успокоится, то мировой спрос упадет, а значит, и биржевые цены немного пойдут вниз. Это почувствуют как производители кофе, так и его поставщики и переработчики.

В начале марта появился прогноз, что в России цены на кофе могут пойти вниз во второй половине года. Предсказанное снижение оценивается в интервале 20-30 процентов. Основанием для таких предположений стали ожидания высокого урожая в Бразилии и Вьетнаме.

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