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12:26, 25 марта 2025Силовые структуры

Стрелявшему по мирным жителям и российским военным украинскому солдату дали срок

Украинскому солдату Юрову дали 15 лет за стрельбу по жителям Курской области
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Суд вынес приговор украинскому солдату Владимиру Юрову, стрелявшему по российским военнослужащим и мирным жителям Курской области. Об этом во вторник, 25 марта, сообщает официальный Telegram-канал военных следственных органов Следственного комитета (СК) РФ.

Как установил суд, 6 сентября вооруженный боевым оружием осужденный в составе украинских частей незаконно пересек государственную границу России для совершения террористических актов. Так в деревне Дуровка он угрожал оружием и мирному населению, препятствуя эвакуации и вел огонь по военнослужащим России.

Приговором суда Юрову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет строгого режима.

Ранее в России двух полковников ВСУ заочно осудили и дали пожизненный срок за атаки на аэродромы.

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