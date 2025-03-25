Стрелявшему по мирным жителям и российским военным украинскому солдату дали срок

Украинскому солдату Юрову дали 15 лет за стрельбу по жителям Курской области

Суд вынес приговор украинскому солдату Владимиру Юрову, стрелявшему по российским военнослужащим и мирным жителям Курской области. Об этом во вторник, 25 марта, сообщает официальный Telegram-канал военных следственных органов Следственного комитета (СК) РФ.

Как установил суд, 6 сентября вооруженный боевым оружием осужденный в составе украинских частей незаконно пересек государственную границу России для совершения террористических актов. Так в деревне Дуровка он угрожал оружием и мирному населению, препятствуя эвакуации и вел огонь по военнослужащим России.

Приговором суда Юрову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет строгого режима.

Ранее в России двух полковников ВСУ заочно осудили и дали пожизненный срок за атаки на аэродромы.