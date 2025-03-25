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16:46, 25 марта 2025Бывший СССР

Telegram затруднил работу украинской полиции

Небитов: Telegram затрудняет работу правоохранительных органов Украины
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kyrylo Chubotin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Мессенджер Telegram не сотрудничает с украинскими правоохранительными органами, что затрудняет их работу. Такое заявление сделал заместитель главы Национальной полиции республики Андрей Небитов в интервью изданию «Цензор».

«Мессенджер Telegram не сотрудничает с правоохранительными органами Украины, как это делают другие», — рассказал он.

По словам Небитова, анонимность Telegram-каналов затрудняет раскрытие некоторых преступлений.

В 2024 году комиссия Полтавского областного совета постановила заблокировать мессенджер Telegram на территории области. Недовольство политиков вызвало якобы расположение серверов компании в России.

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