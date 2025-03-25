Telegram затруднил работу украинской полиции

Небитов: Telegram затрудняет работу правоохранительных органов Украины

Мессенджер Telegram не сотрудничает с украинскими правоохранительными органами, что затрудняет их работу. Такое заявление сделал заместитель главы Национальной полиции республики Андрей Небитов в интервью изданию «Цензор».

«Мессенджер Telegram не сотрудничает с правоохранительными органами Украины, как это делают другие», — рассказал он.

По словам Небитова, анонимность Telegram-каналов затрудняет раскрытие некоторых преступлений.

В 2024 году комиссия Полтавского областного совета постановила заблокировать мессенджер Telegram на территории области. Недовольство политиков вызвало якобы расположение серверов компании в России.