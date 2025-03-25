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18:03, 25 марта 2025Путешествия

Туристов предупредили о подозрительных долларах на популярном курорте Азии

Полиция Пхукета предупредила о появлении на курорте поддельных долларов
Алина Черненко

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Полиция тайского Пхукета предупредила туристов о возможном появлении на популярном азиатском курорте поддельных купюр. Об этом пишет портал «Новости Пхукета».

В сообщении полиции Вичита говорится, что 22 марта к стражам правопорядка обратился сотрудник пункта обмена валют на мысе Панва. Он пожаловался на двух иностранок, пытавшихся обменять шесть 50-долларовых банкнот, которые не прошли проверку на подлинность.

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Полиция изъяла эти подозрительные купюры, а также другие доллары, которые были найдены в номерах у женщин. Деньги отдали на проверку в отделение одного из банков в Central Phuket, но специалисты не смогли точно определить их подлинность, так как оборудование выдавало противоречивые результаты.

Теперь вердикт о подлинности купюр предстоит вынести Управлению криминалистики и посольству США в Таиланде. Правоохранители также обратились в иммиграционное бюро с запросом взять на контроль иностранок, у которых обнаружили валюту. Кроме того, сотрудников обменных пунктов призвали проявлять бдительность при приеме американских долларов серии 2017 года из-за трудностей с определением подлинности банкнот.

В феврале сообщалось, что российские власти и Центробанк не могут заставить банки принимать старые доллары. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что все риски несут владельцы такой валюты.

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