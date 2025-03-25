Украина лишится 500 тысяч снарядов от Чехии в случае смены власти в Праге

Украина может лишиться 500 тысяч снарядов от Чехии в случае смены власти в Праге

Украина может лишиться около 500 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров от Чехии в 2025 году из-за смены власти в стране. Об этом заявил премьер-министр страны Петр Фиала в интервью Financial Times.

По словам политика, в случае победы на выборах в октябре ведущего чешского оппозиционного движения ANO («Акция недовольных граждан») экс-премьера Андрея Бабиша поставки могут оказаться под угрозой. «Бабиш против этой инициативы по боеприпасам, против расходов на оборону, он говорит о мире без каких-либо условий», — добавил Фиала.

Ранее Бабиш говорил, что конфликт на Украине может закончиться до осени этого года, так как президент США Дональд Трамп заинтересован в его скорейшем урегулировании. Отмечается, что движение ANO имеет наибольшие шансы на победу в ходе парламентских выборов в Чехии, которые пройдут в этом году. В связи с этим Бабиш рассматривается фаворитом на пост главы чешского правительства.