Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:43, 25 марта 2025Мир

Украина лишится 500 тысяч снарядов от Чехии в случае смены власти в Праге

Украина может лишиться 500 тысяч снарядов от Чехии в случае смены власти в Праге
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Украина может лишиться около 500 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров от Чехии в 2025 году из-за смены власти в стране. Об этом заявил премьер-министр страны Петр Фиала в интервью Financial Times.

По словам политика, в случае победы на выборах в октябре ведущего чешского оппозиционного движения ANO («Акция недовольных граждан») экс-премьера Андрея Бабиша поставки могут оказаться под угрозой. «Бабиш против этой инициативы по боеприпасам, против расходов на оборону, он говорит о мире без каких-либо условий», — добавил Фиала.

Ранее Бабиш говорил, что конфликт на Украине может закончиться до осени этого года, так как президент США Дональд Трамп заинтересован в его скорейшем урегулировании. Отмечается, что движение ANO имеет наибольшие шансы на победу в ходе парламентских выборов в Чехии, которые пройдут в этом году. В связи с этим Бабиш рассматривается фаворитом на пост главы чешского правительства.

    Обсудить
    Последние новости

    В 2025 году с рынка России уйдут десятки китайских автомобильных брендов. Чем объясняется низкий спрос на них?

    В России рекордно выросло потребление ключевых продуктов питания

    Часть россиян предупредили об аномальной погоде

    В США предложили направить F-47 против России

    Названа дата возвращения российской делегации из Эр-Рияда

    Украинцы остались без билетов на поезда из-за кибератаки

    Морские поставки российского угля в Китай рухнули

    Аргентина рассекретит информацию о сбежавших в страну нацистах

    Умер ведущий популярной в 90-е программы «Времечко» Цивилев

    Начата проверка законности получения награды на СВО членом общины Батал-Хаджи Белхороева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше