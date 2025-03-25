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10:57, 25 марта 2025Бывший СССР

Украинцы остались без билетов на поезда из-за кибератаки

На Украине не смогли восстановить покупку билетов после кибератаки
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

«Украинская железная дорога» (УЖД) третий день не может восстановить онлайн-покупку билетов после кибератаки. Об этом компания сообщила в Telegram.

«Команда Укрзализныци и все, кто активно привлекся, делают все возможное, чтобы восстановить онлайн-продажи как можно быстрее», — указано в сообщении.

Отмечается, что в компенсацию недоступности продажи онлайн-билетов в усиленном режиме работают кассы на вокзалах.

24 марта стало известно, что онлайн-системы УЖД подверглись масштабной таргетированной кибератаке, сотрудники предприятия работают со специалистами кибердепартамента Службы безопасности Украины.

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