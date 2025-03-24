На Украине сообщили о кибератаке на онлайн-системы железной дороги

УЖД сообщила о масштабной кибератаке на свои онлайн-системы

Онлайн-системы «Украинская железная дорога» (УЖД) подверглись масштабной кибератаке. Об этом предприятие сообщило в своем Telegram-канале.

«Онлайн-системы (...) подверглись масштабной таргетированной кибератаке. Восстановление всех систем продолжалось все минувшие сутки и сейчас продолжается», — заявило УЖД, отмечая, что сотрудники взаимодействуют с кибердепартаментом Службы безопасности Украины (СБУ).

Предприятие отметило, что онлайн-продажи билетов будут недоступны в течение дня, организация работает в офлайн-режиме через кассы.

В декабре прошлого года стало известно, что УЖД убрала русский язык с билетов на поезда, заменив его английским. Заместитель министра развития общин и территорий республики Тимур Ткаченко сообщил, что данное решение — практический шаг для утверждения украинского языка как единственного государственного.