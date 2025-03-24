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09:36, 24 марта 2025Бывший СССР

На Украине сообщили о кибератаке на онлайн-системы железной дороги

УЖД сообщила о масштабной кибератаке на свои онлайн-системы
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Онлайн-системы «Украинская железная дорога» (УЖД) подверглись масштабной кибератаке. Об этом предприятие сообщило в своем Telegram-канале.

«Онлайн-системы (...) подверглись масштабной таргетированной кибератаке. Восстановление всех систем продолжалось все минувшие сутки и сейчас продолжается», — заявило УЖД, отмечая, что сотрудники взаимодействуют с кибердепартаментом Службы безопасности Украины (СБУ).

Предприятие отметило, что онлайн-продажи билетов будут недоступны в течение дня, организация работает в офлайн-режиме через кассы.

В декабре прошлого года стало известно, что УЖД убрала русский язык с билетов на поезда, заменив его английским. Заместитель министра развития общин и территорий республики Тимур Ткаченко сообщил, что данное решение — практический шаг для утверждения украинского языка как единственного государственного.

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