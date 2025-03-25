Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:45, 25 марта 2025Силовые структуры

В МВД подсчитали посты с фейками про Российскую армию с начала СВО

МВД: В РКН направлено с начала СВО 43 тыс. постов с фейками о ВС РФ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В интернете с начала специальной военной операции (СВО) полицейские выявили 43 тысячи ссылок на публикации с ложной информацией о Вооруженных силах России. Об этом сообщил первый заместитель начальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России Сергей Першенков, выступая в Совете Федерации, передает ТАСС.

По его словам, данные с фейками были переданы Роскомнадзор для последующей обработки. В 2025 году МВД выявило 116 преступлений о дискредитации Российской армии и органов госвласти, пресечено почти две тысячи административных правонарушений по аналогичной статье. Представитель ведомства указал, что для дестабилизации общественно-политической обстановки в стране используются уехавшие из России граждане. Показательным примером такой практики, отметил Першенков, стали массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы, организованные в результате информационного выброса.

МВД вместе с Федеральным агентством по делам национальности пресекло 86 инцидентов на этнической почве.

Ранее сообщалось, что Петроградский районный суд Санкт-Петербурга взял под стражу россиянина Александра Арсеньева за оставленные на заборах лозунги, дискредитирующие Вооруженные силы России.

    Обсудить
    Последние новости

    Российский генерал заявил, что в Курской области находят тела наемников без голов и кистей. Он объяснил, зачем с ними это делают

    Военблогер рассказал об успехах армии России на трех направлениях

    У футболиста «Зенита» произошел конфликт с Семаком после поражения от «Спартака»

    С россиянина взыщут долг котятами

    «Правый сектор» внесли в список террористических и экстремистских организаций

    Проникшего в школу и напавшего на сотрудников россиянина отправили в психбольницу

    Жена российского миллиардера показала селфи без макияжа

    Экипаж российского самолета заметил дрон при заходе на посадку

    Названы лучшие музеи России

    Блогеры начали есть пасту для депиляции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше