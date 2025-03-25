В МВД подсчитали посты с фейками про Российскую армию с начала СВО

МВД: В РКН направлено с начала СВО 43 тыс. постов с фейками о ВС РФ

В интернете с начала специальной военной операции (СВО) полицейские выявили 43 тысячи ссылок на публикации с ложной информацией о Вооруженных силах России. Об этом сообщил первый заместитель начальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России Сергей Першенков, выступая в Совете Федерации, передает ТАСС.

По его словам, данные с фейками были переданы Роскомнадзор для последующей обработки. В 2025 году МВД выявило 116 преступлений о дискредитации Российской армии и органов госвласти, пресечено почти две тысячи административных правонарушений по аналогичной статье. Представитель ведомства указал, что для дестабилизации общественно-политической обстановки в стране используются уехавшие из России граждане. Показательным примером такой практики, отметил Першенков, стали массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы, организованные в результате информационного выброса.

МВД вместе с Федеральным агентством по делам национальности пресекло 86 инцидентов на этнической почве.

Ранее сообщалось, что Петроградский районный суд Санкт-Петербурга взял под стражу россиянина Александра Арсеньева за оставленные на заборах лозунги, дискредитирующие Вооруженные силы России.