В Раде объяснили нежелание Зеленского видеть на Украине миротворцев ООН

Дубинский: Французские миротворцы будут выполнять функцию охраны Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский категорически не согласен с идеей ввода миротворцев ООН на территорию страны, поскольку их мандат будет более сбалансированным за счет присутствия в Совбезе ООН России и Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

В то же время «миротворцы», которых предлагают ввести Великобритания и Франция, будут выполнять функцию охраны украинского лидера, объяснил Дубинский. «И обещанных им стратегических объектов, которыми Зеленский хочет владеть из-за спины своих дружков после окончания войны и раздела украинских активов между победителем и спонсорами», — добавил он.

По словам депутата Рады, для контроля над этими объектами и планируется завезти «миротворцев».

Ранее Зеленский заявил, что миротворческая миссия ООН не сможет защитить Украину и не является альтернативой гарантиям безопасности. «При всем уважении, ООН нас не защитит», — высказался он.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон раскрыл детали подготовленного совместно с премьер-министром Великобритании Киром Стармером плана по Украине. Политики предложили перемирие в воздухе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры, подразумевающее мораторий на обстрелы на один месяц. На втором этапе плана на Украину будут введены миротворцы.

