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11:34, 25 марта 2025Россия

В российском городе назвали версию о взрыве в многоквартирном доме

ТАСС: В Махачкале дом, где произошел взрыв, несанкционированно подключили к газу
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

В Махачкале дом, где произошел взрыв, несанкционированно подключили к газу. Версию о происшествии назвали в коммунальных службах российского города, передает ТАСС.

По данным агентства, исполнительная техническая документация на подключение дома к газоснабжению отсутствует.

«Предварительно, проведено несанкционированное подключение», — сказал собеседник издания.

В мэрии Махачкалы уточнили, что жильцам пришлось добиваться права собственности на квартиры через суд.

Также в администрации города добавили, что дом был построен с нарушениями — застройщик 17-этажного дома имел разрешение на строительство только девяти этажей.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел в многоэтажном доме на Гапцахской улице в Махачкале. Пострадали два человека. Повреждения получили десятки квартир и примерно 20 автомобилей.

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