В российском городе участились случаи «воровства» тел покойников

VN.ru: В Новосибирске участились случаи воровства тел умерших

В Новосибирске участились случаи «воровства» тел покойников. Об этом сообщает портал VN.ru.

Представитель муниципальной службы по перевозке умерших Дмитрий Зверев рассказал, что «черные ритуальщики» получили доступ к персональным данным умерших и их родственников. «Каждый вызов фиксируется диспетчерской службой. При этом мы сталкиваемся со случаями, когда по адресу, где находится умерший, до приезда службы эвакуации приезжают ритуальные агенты», — объяснил он.

В администрации города напомнили, что плату за перевозку тела в морг ттребуют только мошенники. в случае навязывания подобных услуг следует обращаться в правоохранительные органы.

Ранее россиян предупредили, что основным признаком похоронных мошенников является их неожиданное и быстрое прибытие к родственникам после сообщения о смерти человека. Зачастую они могут появиться уже через 15-20 минут после сообщения о факте смерти. Также характерной чертой мошенников является отсутствие договора об оказании услуг и чеков за их оплату.