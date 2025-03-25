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07:32, 25 марта 2025Мир

В США создадут целевую группу для борьбы с инцидентами против Tesla

ФБР создаст целевую группу для борьбы со связанными с Tesla инцидентами
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Sarah Meyssonnier / File Photo / Reuters

Департамент полиции города Остин в Соединенных Штатах Америки заявил об обнаружении взрывных устройств в дилерском центре компании Tesla, принадлежащей бизнесмену Илону Маску. Об этом сообщил канал ABC News.

Как утверждают правоохранители, «подозрительные устройства» были найдены 24 марта, после чего саперы выяснили, что они являются взрывными, и обезвредили их. В результате случившегося никто не пострадал.

ФБР впоследствии сообщило о создании целевой группы для борьбы с инцидентами, направленными против Tesla. «Акты насилия, вандализма и внутреннего терроризма (...) будут преследоваться по всей строгости закона», — подчеркнули в бюро.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил поджигателям автомобилей Tesla тюремными сроками. По его словам, людей, которых поймают за саботажем, могут приговорить к лишению свободы сроком до двадцати лет.

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