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17:58, 25 марта 2025Мир

В США высмеяли журналистку за слова о Путине

Риттер раскритиковал журналистку Кристиан Аманпур за ее слова о Путине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Belinda Jiao / Reuters

Экс-разведчик морской пехоты США Скотт Риттер раскритиковал главного международного корреспондента телеканала CNN Кристиан Аманпур за то, что она осудила слова спецпосланника американского лидера Дональда Трампа Стива Уиткоффа о доверии к президенту России Владимиру Путину. Об этом он написал в своем аккаунте социальной сети Х.

Аманпур прокомментировала интервью Уиткоффа журналисту Такеру Карлсону, в котором представитель Белого дома назвал российского лидера «чрезвычайно любезным и человеком, которому можно доверять», фразой: «Это что, шутка?».

«Единственная здесь шутка — это ты», — написал ей Риттер в ответ.

23 марта Уиткофф заявил, что у Путина нет намерений захватывать Европу. По его словам, европейцы тоже начинают приходить к тем же выводам

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