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14:01, 25 марта 2025Мир

В стране НАТО произошел взрыв на складе боеприпасов

Idnes: На складе боеприпасов в Чехии произошел взрыв
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

На складе боеприпасов оборонного предприятия Poličské strojírny в чешском городе Боржины на востоке страны произошел взрыв. Об этом сообщает портал Idnes.

«На место происшествия прибыли одиннадцать пожарных расчетов и спасатели, а сотрудники полиции эвакуировали здание», — пишет интернет-издание, отмечая, что взрыв мог произойти по причине технического сбоя.

Ранее начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко сообщил, что в украинской столице после взрывов начались пожары на складах.

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