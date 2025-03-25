В стране НАТО произошел взрыв на складе боеприпасов

На складе боеприпасов оборонного предприятия Poličské strojírny в чешском городе Боржины на востоке страны произошел взрыв. Об этом сообщает портал Idnes.
«На место происшествия прибыли одиннадцать пожарных расчетов и спасатели, а сотрудники полиции эвакуировали здание», — пишет интернет-издание, отмечая, что взрыв мог произойти по причине технического сбоя.
Ранее начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко сообщил, что в украинской столице после взрывов начались пожары на складах.