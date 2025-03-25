Валя Карнавал в полупрозрачном наряде снялась в откровенных позах

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) снялась в полупрозрачном наряде в откровенных позах. Публикация появилась в ее Telegram-канале.

23-летняя исполнительница предстала перед камерой в черном кэтсьюте (плотно облегающий тело комбинезон — прим. «Ленты.ру») без рукавов. Предмет гардероба оказался оформлен вставками из прозрачного материала и обнажающими грудь вырезами.

В то же время знаменитость надела босоножки в тон на массивной платформе и высоких каблуках и распустила гладко уложенные волосы. При этом ее в том числе запечатлели стоящей на коленях и на четвереньках.

В феврале Валя Карнавал раскрыла страшные последствия критики ее внешности экс-возлюбленным.