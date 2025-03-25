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16:42, 25 марта 2025Ценности

Ведущая «Дома-2» показала фото 31-летней давности

47-летняя ведущая Орлова показала фото 31-летней давности с одноклассницами
Екатерина Ештокина

Фото: @olgaorlova1311

Бывшая участница поп-группы «Блестящие», ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова показала фото 31-летней давности. Соответствующий пост появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 3,9 миллиона подписчиков.

47-летняя знаменитость разместила кадр, на котором предстала с одноклассницами. Орлова была одета в красную блузу с длинными рукавами и черную облегающую мини-юбку. При этом ее темные волосы были распущены. «У нас все девчонки были клевые. Учитывая, что это 1994 год», — подчеркнула артистка.

В феврале ведущая «Дома-2» после похудения высказалась об уколах для снижения веса. Ольга Орлова ответила на вопросы подписчиков о том, как приводит себя в форму.

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