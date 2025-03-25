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02:36, 25 марта 2025Путешествия

Власти Бали ввели новые правила для туристов

Antara: Власти Бали ввели новые правила для иностранных туристов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press

Правительство индонезийской провинции Бали выпустило циркуляр с новыми правилами для иностранных туристов. Об этом сообщило агентство Antara.

В частности, гости острова обязаны проявлять уважение к культуре и традициям страны. Также путешественникам предписано носить скромную или подходящую одежду при посещении священных мест, достопримечательностей и общественных мест, а также во время участия в мероприятиях. Помимо этого иностранцы должны будут платить сбор в размере 150 тысяч индонезийских рупий (примерно 765 рублей) во время пребывания на территории Бали, а также пользоваться услугами лицензированных гидов.

Кроме того, власти Бали запретили нецензурную брань, ведение бизнеса или работу без официальных документов. «Иностранные туристы, нарушающие эти положения, будут подвергнуты строгим мерам в виде санкций или судебных процессов в соответствии с законами и нормативными актами Индонезии», — подчеркнул губернатор острова Ваян Костер.

Ранее всех отдыхающих на Бали туристов, в том числе россиян, предупредили об экстремальной погоде на индонезийском острове.

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