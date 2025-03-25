Во Владивостоке поселились самые большие в мире кузнечики

Два гигантских новогвинейских кузнечика поселились в Приморском океанариуме

Самец и самка самого большого в мире кузнечика — гигантского новогвинейского кузнечика — поселились во Владивостоке. На них можно посмотреть в Приморском океанариуме, рассказали РИА Новости в пресс-службе учреждения.

Там отметили, что Siliquofera grandis является рекордсменом не только в своем семействе — это одно из самых крупных насекомых в мире. Длина его тела превышает 12 сантиметров, а размах раскрытых надкрыльев доходит до 25 сантиметров. Также этот вид является долгожителем — в среднем его представитель живет около одного года.

Представитель океанариума уточнил, что новые обитатели учреждения являются даром от частного лица. На данный момент самка уже отложила в грунт яйца. Пополнение ожидается уже через 2,5-3 месяца.

Ранее сообщалось, что краснокнижные кузнечики-гиганты атаковали Оренбургскую область. Огромных насекомых из отряда прямокрылых местные жители стали все чаще находить в полях и возле частных домовладений.