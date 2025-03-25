Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются «зацепиться» за несколько населенных пунктов в Суджанском районе Курской области. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, передает ТАСС.
«Украинские формирования в реальности цепляются только за один-полтора населенных пункта, как раз в приграничном районе», — отметил дипломат.
При этом Мирошник подчеркнул, что ситуация в этом регионе стабильная с военной точки зрения. По его словам, ВС России обеспечивают буферную зону на территории Сумской области.
Ранее сообщалось, что Российская армия начала выбивать украинских военных в Курской области возле погранперехода «Суджа». По словам источника ТАСС, продвижение ВС России в районе Гоголевки привело к тому, что разрозненные подразделения ВСУ оказались отрезаны от своих сослуживцев в Сумской области.