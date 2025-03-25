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10:30, 25 марта 2025Бывший СССР

ВСУ уличили в попытках «зацепиться» за населенные пункты в Курской области

Мирошник: ВСУ пытаются зацепиться за населенные пункты в Курской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются «зацепиться» за несколько населенных пунктов в Суджанском районе Курской области. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, передает ТАСС.

«Украинские формирования в реальности цепляются только за один-полтора населенных пункта, как раз в приграничном районе», — отметил дипломат.

При этом Мирошник подчеркнул, что ситуация в этом регионе стабильная с военной точки зрения. По его словам, ВС России обеспечивают буферную зону на территории Сумской области.

Ранее сообщалось, что Российская армия начала выбивать украинских военных в Курской области возле погранперехода «Суджа». По словам источника ТАСС, продвижение ВС России в районе Гоголевки привело к тому, что разрозненные подразделения ВСУ оказались отрезаны от своих сослуживцев в Сумской области.

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