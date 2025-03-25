Зеленский пригрозил России в случае срыва договоренностей

Зеленский: Украина потребует военную помощь от США в случае срыва перемирия

В случае срыва перемирия с Россией Киев потребует от США новой военной помощи. Об этом на брифинге, трансляцию которого в YouTube ведет издание «Общественное», заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что Украинские власти планируют обратиться к Белому дому за новым вооружением в случае срыва договоренностей со стороны Москвы. Глава государства также отметил, что помимо оружия Киев потребует ввести в отношении России новые санкции.

Владимир Зеленский также сообщил, что Киев и Вашингтон в ходе переговоров в Саудовской Аравии договорились о безопасности в Черном море и введении запрета на удары по энергетической инфраструктуре двух стран. Он добавил, что следующий раунд переговоров между сторонами может пройти в ближайшее время.

Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова заявила о поддержке украинскими властями идеи о полном прекращении огня. Она подчеркнула, что для этого необходимо получить согласие России на такой шаг.