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21:32, 25 марта 2025Бывший СССР

Зеленский выразил обеспокоенность из-за переговоров России и США

Зеленский: Россия и США обсуждают украинские территории без Киева
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Россия и США в ходе переговоров обсуждают будущее отдельных украинских территорий, не предупреждая об этом Киев. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, эфир был доступен в Telegram-канале политика.

«Нас беспокоит вопрос, когда они обсуждают о нас что-то без нас. Мы говорим об этом партнерам. И мы видим, что они поднимают вопрос территорий. С нами никаких договоренностей по территориям не было», — выразил обеспокоенность Зеленский.

Ранее американский профессор Питер Кузник заявил, что Украина будет вынуждена пойти на территориальные уступки и отказаться от вступления в НАТО. Остальные вопросы, по его словам, еще будут решаться за столом переговоров.

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