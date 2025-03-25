Зеленский выразил обеспокоенность из-за переговоров России и США

Зеленский: Россия и США обсуждают украинские территории без Киева

Россия и США в ходе переговоров обсуждают будущее отдельных украинских территорий, не предупреждая об этом Киев. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, эфир был доступен в Telegram-канале политика.

«Нас беспокоит вопрос, когда они обсуждают о нас что-то без нас. Мы говорим об этом партнерам. И мы видим, что они поднимают вопрос территорий. С нами никаких договоренностей по территориям не было», — выразил обеспокоенность Зеленский.

Ранее американский профессор Питер Кузник заявил, что Украина будет вынуждена пойти на территориальные уступки и отказаться от вступления в НАТО. Остальные вопросы, по его словам, еще будут решаться за столом переговоров.