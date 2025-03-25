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07:44, 25 марта 2025Россия

Жительница Курской области рассказала о шести месяцах выживания в подвале

РИА Новости: Пожилая женщина больше полугода выживала в подвале курской Махновки
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Kahar Erbol / Unsplash

В Курской области пожилая жительница села Махновка вместе с мужем и сыном больше шести месяцев выживала, прячась от Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подвале. Ее рассказ приводит РИА Новости.

По словам женщины, когда она вместе с родней жила в подвале, они не знали времени и находились там «как слепые котята». Пожилая жительница Махновки рассказала, что все это время ее спасали молитвы — она спала с Библией.

«Я день и ночь молилась. Это начинается с прилетом. Вы понимаете. Есть 90-й псалом о том, что хоть тысяча стрел будет лететь, ни одна тебя не коснется, увидишь спасенье свое… И я вот это спасение постоянно видела», — рассказала она.

Ранее сообщалось, что в деревне Викторовки в районе Малой Локни супруги Валентина и Александр Ушкалов выжили во время вторжения ВСУ, прячась в бункере времен Великой Отечественной войны. Муж и жена провели там неделю без еды и воды, собирая капли конденсата для питья.

ЖЗЛ
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