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15:56, 26 марта 2025Россия

Боец дезертировал с СВО и два месяца избивал пустившую к себе жить россиянку

Боец дезертировал с СВО и два месяца избивал пустившую к себе жительницу Якутии
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Боец дезертировал со специальной военной операции (СВО) и два месяца избивал жительницу села Верхневилюйск в Якутии, которая пустила его к себе. Об этом стало известно порталу SakhaDay.

По данным издания, бывший военный подвергал 26-летнюю россиянку издевательствам и побоям.

Пострадавшая рассказала, что познакомилась с мужчиной в декабре 2024 года. Спустя месяц она узнала, что он сбежал из зоны СВО. Когда ей позвонили следователи уголовного розыска, она от страха соврала, что не знакома с разыскиваемым.

С февраля новый знакомый начал проявлять агрессию, ревновал ее ко всем, тратил последние деньги на ставки. Женщине приходилось работать в такси, а экс-военный прятался в багажнике, чтобы «она не сбежала и не изменила».
Однажды, по ее словам, он воткнул ей нож в бедро. Агрессора уже задержали и поместили в военный изолятор.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре мигрант, водитель маршрутки, напал на волонтерку, помогающую бойцам спецоперации.

ЖЗЛ
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