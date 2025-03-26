Боец дезертировал с СВО и два месяца избивал пустившую к себе жить россиянку

Боец дезертировал с СВО и два месяца избивал пустившую к себе жительницу Якутии

Боец дезертировал со специальной военной операции (СВО) и два месяца избивал жительницу села Верхневилюйск в Якутии, которая пустила его к себе. Об этом стало известно порталу SakhaDay.

По данным издания, бывший военный подвергал 26-летнюю россиянку издевательствам и побоям.

Пострадавшая рассказала, что познакомилась с мужчиной в декабре 2024 года. Спустя месяц она узнала, что он сбежал из зоны СВО. Когда ей позвонили следователи уголовного розыска, она от страха соврала, что не знакома с разыскиваемым.

С февраля новый знакомый начал проявлять агрессию, ревновал ее ко всем, тратил последние деньги на ставки. Женщине приходилось работать в такси, а экс-военный прятался в багажнике, чтобы «она не сбежала и не изменила».

Однажды, по ее словам, он воткнул ей нож в бедро. Агрессора уже задержали и поместили в военный изолятор.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре мигрант, водитель маршрутки, напал на волонтерку, помогающую бойцам спецоперации.