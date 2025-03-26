Житель Суджи Проценко: Бойцы ВСУ искали раненых военных в домах местных

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) искали раненных российских военнослужащих в домах жителей курской Суджи. Об этом сообщил местный житель Николай Проценко, его цитирует ТАСС.

«Зашли к нам с автоматами, искали раненых русских солдат. У нас никого не было. Не знаю, как у соседей», — сказал он.

По словам россиянина, украинские военные не применяли к нему физическую силу, однако оказывали психологическое давление. Так, в начале оккупации города Проценко поймали на улице 30 человек с синими повязками на руках и заставили выйти во двор. Командир группы сказал, что у него есть бронь от мобилизации, однако он пошел воевать, чтобы мстить русским, вспоминает житель Суджи. Дом Николая оказался поврежден из-за разрыва кассетных боеприпасов рядом с ним, он также остался без света и газа.

Ранее жительница Суджи рассказала, что бойцы ВСУ угрожали расправой над детьми. Женщина добавила, что во время оккупации детей старались лишний раз не выпускать на улицу, чтобы они не приближались к разбросанным снарядам и взрывным устройствам.

