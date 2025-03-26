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15:15, 26 марта 2025Россия

Бойцы ВСУ с автоматами искали раненых российских военных в домах жителей Суджи

Житель Суджи Проценко: Бойцы ВСУ искали раненых военных в домах местных
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) искали раненных российских военнослужащих в домах жителей курской Суджи. Об этом сообщил местный житель Николай Проценко, его цитирует ТАСС.

«Зашли к нам с автоматами, искали раненых русских солдат. У нас никого не было. Не знаю, как у соседей», — сказал он.

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По словам россиянина, украинские военные не применяли к нему физическую силу, однако оказывали психологическое давление. Так, в начале оккупации города Проценко поймали на улице 30 человек с синими повязками на руках и заставили выйти во двор. Командир группы сказал, что у него есть бронь от мобилизации, однако он пошел воевать, чтобы мстить русским, вспоминает житель Суджи. Дом Николая оказался поврежден из-за разрыва кассетных боеприпасов рядом с ним, он также остался без света и газа.

Ранее жительница Суджи рассказала, что бойцы ВСУ угрожали расправой над детьми. Женщина добавила, что во время оккупации детей старались лишний раз не выпускать на улицу, чтобы они не приближались к разбросанным снарядам и взрывным устройствам.

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