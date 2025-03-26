Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:27, 26 марта 2025Бывший СССР

Жительница Суджи рассказала об угрозах расстрела детей со стороны ВСУ

Жительница Суджи рассказала, что солдаты ВСУ угрожали расстрелять детей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) угрожали жителям приграничных районов Курской области тем, что расстреляют их детей. Об этом следователям Военного следственного управления СК России рассказала местная жительница, пишет ТАСС.

«Были такие [солдаты ВСУ], которые говорили: "А вы русские, <...> я бы твоих детей расстрелял"», — сообщила она. Жительница Суджи отметила, что детей лишний раз не выпускали на улицу, чтобы они не приближались к разбросанным снарядам и взрывным устройствам.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ угрожали православному священнику отцу Евгению и обещали его расстрелять. Он служит в спецназе «Ахмат» и помогает эвакуироваться жителям Курской области. В начале вторжения ВСУ он укрывал мирных жителей в храме.

18 марта жительница Казачьей Локни рассказала, что бойцы ВСУ в первые дни вторжения в Курскую область расправлялись с жителями приграничных районов.

    Обсудить
    Последние новости

    Россия и США утвердили список энергообъектов, по которым нельзя наносить удары. Мораторий будет действовать в течение 30 дней

    Лавров назвал подходящую для диалога России и США заповедь

    Трамп заявил о желании России и Украины достичь мира

    Журналист Зыгарь обжаловал приговор за фейки о российской армии

    Гигантский крокодил оторвал руку семилетнему мальчику

    Девушка переспала с лучшим другом и оказалась в тупике

    Стало известно о готовности ведущих энергетических компаний вернуться в РФ

    В зоне СВО заметили БМП-2М с резиновым «мангалом»

    Жительница Суджи рассказала об угрозах расстрела детей со стороны ВСУ

    Депутат Рады рассказал о присутствии украинской делегаци на переговорах в Эр-Рияде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше