Часть жителей обстреливаемой ВСУ Суджи отказались эвакуироваться после оккупации

ТАСС: Часть жителей Суджи отказались эвакуироваться, несмотря на обстрелы

Часть жителей обстреливаемой Вооруженными силами Украины (ВСУ) Суджи Курской области отказались эвакуироваться после оккупации города. Об этом рассказал ТАСС руководитель АНО «Патриот» Алексей Спиридонов.

По его словам, ему уже удалось убедить уехать из приграничного города более 300 человек, но многие из оставшихся отказываются, так как боятся бросить хозяйство. «У многих есть коровы, которые телятся сейчас, куры (...) [Но] люди не понимают, что то, что мы их освободили, не значит, что стало проще», — сказал Спиридонов.

Собеседник агентства рассказал, что город продолжает регулярно подвергаться обстрелам ВСУ. В частности, во вторник, 25 марта, артобстрел начался в 10 часов утра и продолжился в течение дня. «Враг не дает спокойно работать, был обстрел нашей точки эвакуации гражданских, вечером за машиной пара дронов гналась», — отметил он.

При этом он отметил, что на данный момент большинство жителей Суджи уже выехали. В городе сейчас остается минимальное количество людей.

Агентство уточнило, что в городе остаются в основном пожилые жители и отказываются уезжать даже после просьб детей и внуков покинуть город.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли активистов «Народного фронта», эвакуировавших из Суджи Курской области двух пенсионеров, которые не могли передвигаться самостоятельно.