Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:16, 26 марта 2025Россия

Часть жителей обстреливаемой ВСУ Суджи отказались эвакуироваться после оккупации

ТАСС: Часть жителей Суджи отказались эвакуироваться, несмотря на обстрелы
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Харченко / РИА Новости

Часть жителей обстреливаемой Вооруженными силами Украины (ВСУ) Суджи Курской области отказались эвакуироваться после оккупации города. Об этом рассказал ТАСС руководитель АНО «Патриот» Алексей Спиридонов.

По его словам, ему уже удалось убедить уехать из приграничного города более 300 человек, но многие из оставшихся отказываются, так как боятся бросить хозяйство. «У многих есть коровы, которые телятся сейчас, куры (...) [Но] люди не понимают, что то, что мы их освободили, не значит, что стало проще», — сказал Спиридонов.

Собеседник агентства рассказал, что город продолжает регулярно подвергаться обстрелам ВСУ. В частности, во вторник, 25 марта, артобстрел начался в 10 часов утра и продолжился в течение дня. «Враг не дает спокойно работать, был обстрел нашей точки эвакуации гражданских, вечером за машиной пара дронов гналась», — отметил он.

При этом он отметил, что на данный момент большинство жителей Суджи уже выехали. В городе сейчас остается минимальное количество людей.

Агентство уточнило, что в городе остаются в основном пожилые жители и отказываются уезжать даже после просьб детей и внуков покинуть город.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли активистов «Народного фронта», эвакуировавших из Суджи Курской области двух пенсионеров, которые не могли передвигаться самостоятельно.

    Обсудить
    Последние новости

    Основатель агрохолдинга «Русагро» задержан

    Карасин заявил о новых возможных встречах экспертных групп России и США

    Премьер Армении заявил о готовности обсудить роспуск Минской группы ОБСЕ

    Украина предъявила обвинения Владимиру Соловьеву по пяти уголовным статьям

    Любителей поцелуев предупредили о передающихся через слюну болезнях

    Антироссийские поправки к Конституции Эстонии назвали безумием

    Российский священник с матерью вломились в квартиру соседки из-за громкого смеха

    В задержании Гуцул увидели влияние Румынии

    Глава РФС заявил об уменьшении количества противников возвращения России на турниры

    Выявлена скрытая связь между ожирением и нарушениями сна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше