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06:00, 27 марта 2025МирЭксклюзив

В Польше призвали разъяснить ситуацию с состоянием американских истребителей F-16

В парламенте Польши призвали разъяснить ситуацию с состоянием американских F-16
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Annabelle Chih / Getty Images

Член парламента Польши Анджей Сливка потребовал от главы Министерства обороны страны Владислава Косиняка-Камыша разъяснить ситуацию с техническим состоянием поставленных из США истребителей F-16 после ряда сообщений СМИ. Соответствующий вопрос депутат поднял в своем обращении к главе ведомства, текст которого изучила «Лента.ру».

«Прошу Вас предоставить мне информацию о техническом состоянии и обслуживании самолетов F-16 в Вооруженных силах Польши. По данным СМИ, из-за недостаточного финансирования военные отказались от идеи нанести на самолеты покрытие, делающее их менее заметными для радаров противника», — напомнил парламентарий.

В связи с этим он обращается к министру с вопросами о достоверности этих сообщений и о состоянии американских самолетов.

«Какие действия предпринимает и планирует предпринять Министерство национальной обороны для обеспечения полной эксплуатационной эффективности и боеготовности самолетов F-16? Планируются ли в ближайшем будущем дополнительные средства на обслуживание и модернизацию парка F-16?» — поинтересовался Сливка.

В начале марта Gazeta Polska писала, что Министерство национальной обороны Польши раскрыло данные об отсутствии средств на оплату радиопоглощающего покрытия для закупленных в США истребителей F-16.

Замглавы парламентского комитета национальной обороны Бартош Ковнацкий тогда объяснял, что отказ от нанесения покрытия ослабляет оборонный потенциал польских Военно-воздушных сил. В свою очередь, депутат оппозиционной партии «Право и Справедливость» Марцин Вархол назвал вскрывшийся факт символом национального разоружения.

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