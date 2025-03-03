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14:41, 3 марта 2025Мир

В Польше раскрыли нехватку средств для обслуживания F-16

В Польше раскрыли нехватку средств для обслуживания истребителей F-16
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Министерство национальной обороны Польши раскрыло данные об отсутствии средств на оплату радиопоглощающего покрытия для закупленных в США истребителей F-16. Об этом сообщает Gazeta Polska.

Согласно документу, полученному в рапоряжение издания, польское правительство экономит средства на обслуживании военных самолетов. «"Из-за недостаточного финансирования" военные отказываются от планов нанесения на самолеты покрытия, делающего их менее заметными для радаров противника», — сказано в публикации.

Замглавы парламентского комитета национальной обороны Бартош Ковнацкий заявил, что отказ от нанесения пократия ослабляет оборонный потенциал польский Военно-воздушных сил. «Мы потребуем объяснений по этому скандалу от Министерства национальной обороны и армии», — подчеркнул он.

В свою очередь депутат оппозиционной партии «Право и Справедливость» Марцин Вархол назвал вскрывшийся факт символом национального разоружения.

В декабре прошлого года министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польские F-16 готовы уничтожать российские ракеты. Он уточнил, что истребители будут сбивать цели, если они будут представлять угрозу для территории Польши или других стран НАТО. При этом, добавил Косиняк-Камыш, до сих пор не было случаев, когда ракета была нацелена на цель на польской территории.

Что касается уничтожения ракет над территорией Украины, то, по словам главы оборонного ведомства, этот вопрос «остается открытым и нуждается в согласии НАТО и США».

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