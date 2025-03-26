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07:42, 26 марта 2025Силовые структуры

Дело против бывшего главы Нацбанка Абхазии о хищении денег у актера Этуша прекратили

СК прекратил дело против экс-главы Нацбанка Абхазии о хищении миллионов у Этуша
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Следственный комитет (СК) России прекратил уголовное дело в отношении бывшего председателя Нацбанка Абхазии Даура Барганджия, обвиняемого в хищении 28 миллионов рублей у актера Владимира Этуша. Об этом сообшает ТАСС со ссылкой на материалы расследования, с которыми ознакомилось агентство.

Дело прекращено за отсутствием состава преступления. Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Барганджия отменили.

Уголовное дело по факту хищения денег у народного артиста СССР было возбуждено в октябре 2017 года. По версии следствия, в 2013 году экс-глава Нацбанка Абхазии предложил Этушу открыть вклад на выгодных условиях в швейцарском банке. Актер перевел ему все свои сбережения, а спустя четыре года потребовал вернуть ему деньги.

Получив отказ, он обратился с заявлением в правоохранительные органы. Барганджию задержали 25 октября 2017 года.

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