Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:30, 26 марта 2025Забота о себе

Раскрыты последствия недостатка растительной пищи в рационе

Диетолог Калига: Недостаток клетчатки в рационе грозит нарушением обмена веществ
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Jasmin Schreiber / Unsplash

Недостаток растительной пищи в рационе грозит нарушением обмена веществ и другими проблемами со здоровьем, предупредила врач-диетолог Анастасия Калига. Последствия дефицита клетчатки она раскрыла изданию Daily Mail.

Калига предупредила, что без достаточного количества растительной пищи в рационе человек будет испытывать проблемы с пищеварением, а также сталкиваться с запорами и вздутием живота. Кроме того, низкое потребление клетчатки может негативно повлиять на уровень холестерина, что повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа.

Еще одним неприятным последствием диетолог назвала ухудшение состояния микробиома кишечника. Вследствие этого могут развиться воспалительные процессы в организме и серьезные нарушения обмена веществ, объяснила она.

Материалы по теме:
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022

Ранее диетолог и нутрициолог, кандидат медицинских наук Меган Росси посоветовала для профилактики ментальных проблем следить за здоровьем кишечника. По ее словам, хронические болезни кишечника существенно повышают риск развития депрессии и тревожного расстройства.

    Обсудить
    Последние новости

    Военкор Первого канала погибла при взрыве мины в Белгородской области. Ранен оператор. Что об этом известно?

    Минобороны обвинило ВСУ в ударе по третьему за сутки энергообъекту в России

    Мишустин рассказал депутатам о росте ВВП

    В России ответили на слова Трампа о затягивании согласования прекращения огня

    Минобороны сообщило об атаке украинского БПЛА на энергообъект в российском регионе

    В Киев прибыл глава МИД одной из стран НАТО

    Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать хранилище газа в Крыму

    Российского контрактника отправили в колонию на четыре года за уличную поножовщину

    Митрополит заявил о мечтающих «оказаться на передовой» российских мальчишках

    В Киеве мобилизовали отца-одиночку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше